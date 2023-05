La Russia attacca Kherson, colpiti negozi e stazione dei treni: 16 morti

Kherson (Ucraina), 3 mag. (askanews) – Nelle immagini, le conseguenze degli attacchi russi sulla città di Kherson, nel Sud dell’Ucraina, una delle prime conquistate dall’esercito di Mosca all’inizio dell’invasione e poi riconquistata da Kiev nell’autunno del 2022.

I raid hanno colpito diversi punti della città, uccidendo almeno 16 persone e centrando obiettivi come un supermercato, la stazione dei treni e dei condomini. I feriti sono 22 secondo il bilancio più recente. Fra loro un bambino, ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Secondo il capo dell’amministrazione locale Oleksander Prokoudin, la città “è sempre sotto il fuoco dell’artiglieria russa”, ed per questo è entrato in vigore il coprifuoco.