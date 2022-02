La Russia chiude l’emittente tedesca DW e fa la voce grossa

Mosca, 4 feb. (askanews) – La portavoce del ministero russo degli Affari Esteri Maria Zakharova dice che la Russia aspetta la risposta della Germania sulla chiusura degli uffici dell’emittente pubblica internazionale tedesca Deutsche Welle a Mosca, avvenuta in segno di rappresaglia per la chiusura dell’emittente pro-Cremlino Russia Today in Germania.

“Se la Germania va verso l’escalation, noi reagiremo di conseguenza. Se la Germania va verso una normalizzazione della situazione, noi reagiremo alla stessa maniera”.

“Ancora questa settimana… Di fatto, ogni giorno, assistiamo alla campagna di informazione e politica in corso in Occidente che punta a costruire la leggenda di una certa minaccia russa, di un prossimo attacco del nostro paese, di piani di Mosca etc. Non ripeteremo tutte le assurdità che potete leggere da soli presso i nostri partner occidentali”, ha aggiunto la portavoce, in riferimento alle tensioni in corso tra Russia e Occidente sull’Ucraina.

(Fonte immagini ministero Affari esteri Russia)