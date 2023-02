Lo dice chiaramente il report reso pubblico dall'Institute for the Study of War: la Russia di Putin contrattacca ed è iniziata l'offensiva nel Luhansk

La Russia contrattacca: iniziata l’offensiva nel Luhansk e da da poche ore le unità militari di Mosca hanno ripreso le iniziative sul campo contro l’Ucraina.

L’offensiva numero quattro di Mosca è scattata nella regione orientale di Luhansk. E a disegnare lo scenario è stato l’Institute for the Study of War (Isw) nel suo ultimo rapporto. Il dato strategico invece è quello per cui l’imminente arrivo dei carri Leopard 2 sullo scenario sta “mettendo fretta” alla Federazione.

La Russia contrattacca con l’offensiva nel Luhansk

In quel report da Washington viene citata un’offensiva portata da “almeno tre divisioni russe” e si sottolinea che le forze ucraine stanno “finora impedendo che ottengano guadagni significativi sul terreno”.

Insomma, secondo quell’autorevole think tank con sede a Washington i generali di Putin ci stanno riprovando ma quelli di Zelensky “tengono botta”. Lo stesso studio evidenzia anche che il ritmo delle operazioni russe lungo la linea Svatove-Kreminna nella parte occidentale di Luhansk è cresciuto

Tre divisioni che operano in quel settore

Sarebbe “aumentato notevolmente nell’ultima settimana”. L’Isw cita fonti russe e ritiene che le truppe di Mosca stiano attaccando le linee difensive ucraine e facendo progressi marginali.

Dove? Secondo lo scenario tattico attuale in particolare a nord-ovest di Svatove vicino a Kupyansk e ad ovest di Kreminna.