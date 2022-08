La CNN Türk, citando fonti, ha affermato che Putin e Zelensky potrebbero incontrarsi. La Russia sarebbe pronta per i negoziati.

La Russia è pronta per i negoziati tra Putin e Zelensky: potrebbero presto incontrarsi

Mosca sembra aver ammorbidito la sua posizione sui possibili negoziati tra Putin, presidente russo, e Zelensky, presidente ucraino.

Lo ha riportato la CNN Türk, citando alcune fonti. Secondo gli interlocutori, se la Russia diceva che prima dei colloqui al vertice le delegazioni di Mosca e Kiev dovevano redigere una roadmap per l’Ucraina, ora sembra aver consentito la discussione di questa roadmap direttamente alla riunione dei presidenti. “I leader possono discutere e definire una tabella di marcia. Le delegazioni possono quindi iniziare a lavorare per dare vita a questa tabella di marcia” hanno affermato le fonti.

Erdogan incontrerà Zelensky

Oggi, 18 agosto, Erdogan è andato in Ucraina, dove incontrerà Zelensky e il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. In una riunione trilaterale, discuteranno la situazione della centrale nucleare di Zapopozhye, l’indagine sul bombardamento del centro di detenzione preventiva a Yelenovka e l’attuazione del “grain deal“. Guterres prevede di visitare uno dei porti di Odessa. Zelensky ha offerto più volte a Putin un incontro ed Erdogan ha espresso la sua disponibilità ad organizzare questi negoziati.

Il Cremlino ha affermato che fino ad ora non c’erano i prerequisiti necessari per tenere un vertice tra Russia e Ucraina in quanto le delegazioni non avevano fatto il loro “compito“. Il presidente Zelensky ha avvertito che l’Ucraina si sarebbe ritirata dal processo negoziale se si fossero tenuti referendum nei territori perduti. Nella parte della regione di Zaporozhye controllata dalle truppe russe, hanno dichiarato che la votazione potrebbe aver luogo nella prima metà di settembre e contemporaneamente alla votazione nella regione di Kherson.