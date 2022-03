Lo scorso dicembre è stato approvato un documento che regolarizza le sepolture di massa, entrato in vigore l'1 febbraio.

Lo scorso dicembre è stato approvato un documento che regolarizza le sepolture di massa, entrato in vigore l’1 febbraio. Questo passo fa pensare che la guerra in Ucraina fosse stata decisa da Putin da tempo.

Lo scorso dicembre, in Russia, è stato approvato un documento per regolamentare le sepolture di massa d’urgenza in tempo di guerra e di pace. Si tratta di un documento unico nel suo genere, visto che né l’URSS né la Russia post-comunista ne hanno mai stilato uno. Il 20 dicembre è arrivato l’ok da parte delle autorità russe e l’entrata in vigore è arrivata l’1 febbraio 2022, anche se potrebbero trascorrere anche cinque o sei mesi prima che possa entrare in vigore e diventare operativo.

Si tratta di tempistiche sospette, visto che l’invasione dell’Ucraina è iniziata il 24 febbraio.

All’interno del documento elaborato dal ministero per le situazioni di emergenza russo viene stabilito che le sepolture di massa d’urgenza riguardano le persone “uccise durante i conflitti militari o a seguito di tali conflitti, o, se necessario, a seguito di un’emergenza in tempo di pace“.

Si parl di fosse comuni destinate alla tumulazione di più cadaveri. A regolamentarle una serie di norme che riguardano i luoghi in cui creare le fosse e le caratteristiche che devono avere, compresa una postilla sulle sepolture di persone con infezioni pericolose o con alto indice di radioattività. Non è consentita la presenza di fosse comuni vicino a sistemi di approvigionamento idrico o fonti naturali di acqua minerale, oltre a fiumi e laghi.

La superficie non deve superare i 40 ettari di terra. Il documento dispone che le autorità regionali facciano scorta di bare, sacchi per cadaveri e disinfettanti. I morti per infezioni pericolosi devono essere sepolti in bare galvanizzate ed ermeticamente chiuse mentre le persone con alto indice di radioattività devono essere sepolte in aree specifiche.

All’inizio si pensava che questa decisione del governo russo fosse dovuta all’emergenza Covid e alla necessità di far fronte ad un numero alto di morti a causa della pandemia. La Russia è uno dei paesi con il minor numero di persone vaccinate e il maggior numero di vittime. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, però, le ipotesi sono ben diverse. Si può pensare che il documento sia stato stilato a causa dell’imminente guerra. Questo proverebbe che Putin avesse deciso di invadere l’Ucraina molto prima del 24 febbraio, anche se il presidente russo lo avrebbe già negato.