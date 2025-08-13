La Russia: "Insignificante" la diplomazia europea sull'Ucraina

Mosca, 13 ago. (askanews) – La Russia ha definito “insignificanti” le consultazioni diplomatiche europee con l’Ucraina in vista del vertice del 15 agosto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska.

Trump, infatti, prima di incontrare Putin, si confronterà, in un meeting virtuale – promosso dal cancelliere tedesco Friedrich Merz – con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il segretario della Nato Mark Rutte e i leader europei.

“Consideriamo le consultazioni richieste dagli europei come azioni politicamente e praticamente insignificanti” ha dichiarato Alexei Fadeev, vice-portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha precisato: “Gli europei sostengono verbalmente gli sforzi diplomatici di Washington e Mosca per risolvere la crisi intorno all’Ucraina. In realtà, però, l’Unione Europea li sta sabotando”.