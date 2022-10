La Russia mostra civili che lasciano Kherson, Kiev: propaganda

Milano, 19 ott. (askanews) – Persone in coda per salire su autobus o su un traghetto che attraversa il fiume Dniepr per raggiungere l’altra sponda: sono le immagini diffuse dalla televisione di Stato russa dell’evacuazione di Kherson.

Secondo quanto affermano i funzionari pro Cremlino locali si tratterebbe di civili e in particolare del personale che si occupa dell’amministrazione della regione che se ne vanno a causa dell’avanzata delle truppe di Kiev.

Mosca ha annunciato di prevedere l’allontanamento di 50-60mila civili in sei giorni da Kherson, una delle prime località ucraine caduta in mano ai russi dopo l’invasione.

Il governo ucraino ha invece accusato Mosca di aver organizzato “uno spettacolo di propaganda”.

“I russi stanno cercando di spaventare la popolazione di Kherson con false informazioni sui bombardamenti della città da parte del nostro esercito e stanno anche organizzando uno spettacolo di propaganda con l’evacuazione.

La propaganda non funzionerà”, ha detto Andriy Yermak, il capo dell’ufficio del presidente ucraino, negando che le truppe di Kiev stiano bombardando la città.