Lo scenario apocalittico descritto dal dirigente Roscomos: “Con un attacco nucleare la Russia potrebbe distruggere i paesi della Nato in 30 minuti”

Lui ci ha voluto dare il tono di un’ipotesi di scuola ma quello che ha detto Dmitry Rogozin è inquietante: “La Russia potrebbe distruggere i paesi della Nato in 30 minuti” il capo dell’agenzia spaziale del Cremlino e “padre” del recente collaudo del missile balistico Sarmat lo dice alludendo ad un attacco nucleare di Mosca nei confronti della nazioni afferenti all’Alleanza Atlantica.

Nazioni che a suo dire sono il vero nemico.

“La Russia potrebbe distruggere i paesi Nato”

Il responsabile massimo della Roscosmos ha anche ammesso che Vladimir Putin mira a sconfiggere il “nemico”, cioè l’Occidente ed a cancellare l’Ucraina dalla mappa. E ha fatto anche capire come: “La Russia è in grado di distruggere i paesi della Nato in soli 30 minuti”. Rogozin ha anche detto che l’unica a volere la guerra è proprio la Nato, e che questa è una cosa “ovvia per tutti”.

Il 58enne massimo dirigente ha dichiarato: “La Nato sta facendo una guerra contro di noi”.

La Nato “unica a volere la guerra”

“Non l’hanno annunciato, ma questo non cambia nulla. Ora è ovvio per tutti”. E poi: “In una guerra nucleare, i paesi della Nato sarebbero distrutti da noi in mezz’ora”. Poi la retromarcia con etica di facciata: “Ma non dobbiamo permetterlo, perché le conseguenze dello scambio di attacchi nucleari influenzerebbero le condizioni generali del pianeta”.