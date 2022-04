La Russia si prepara alla parata del 9 maggio: armi pesanti nelle strade di Mosca

La Russia prepara la parata del 9 maggio, giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale facendo percorrere le strade di Mosca dai carri armati

L’agenzia stampa russa Ria Novosti ha pubblicato un video in cui si vedono carri armati percorrere le strade di Mosca, in vista della parata militare che si terrà del 9 maggio, Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale.

L’agenzia statale russa Ria Novi ha pubblicato un video in cui si vedono carri armati percorrere le vie di Mosca. Non a caso, infatto, secondo l’agenzia stampa, quest’anno per la prima volta ni veicoli militari prenderanno parte a questo grande evento.

La fine della guerra?

Il 9 maggio è stato indicato come giorno della fine del conflitto in Ucraina, dato che in questa data la Russia festeggia la Vittoria della Seconda Guerra Mondiale sulla Germania Nazista.

Analisti e geopolitici però rimangono scettici perché resta l’incognita Kiev che sotto la spinta degli angloamericani potrebbe allungare la presunta “operazione militare” fino a data da destinarsi.

Inoltre, procede a rilento il conflitto del Donbas, dove inizialmente si supponeva che la conquista dei territori ucraini potesse arrivare molto più velocemente.