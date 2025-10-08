La Russia si ritira dall'accordo sullo smaltimento del plutonio con gli Stati Uniti

In un’importante mossa che sottolinea i cambiamenti nelle dinamiche tra Russia e Stati Uniti, la camera bassa del Parlamento russo, nota come Duma di Stato, ha votato per ritirarsi formalmente da un accordo di lunga data riguardante lo smaltimento di plutonio di grado militare. Questa decisione segue anni di crescenti tensioni e evidenzia le sfide persistenti negli sforzi di non proliferazione nucleare.

L’Accordo di gestione e smaltimento del plutonio (PMDA) è stato inizialmente firmato nel 2000, con entrambe le nazioni impegnate ad eliminare un vasto stock di 34 tonnellate metriche di plutonio ciascuna. Questa quantità è sufficiente per la costruzione di quasi 17.000 testate nucleari, un chiaro promemoria dell’eredità della Guerra Fredda.

Contesto del PMDA

Sebbene il PMDA sia entrato ufficialmente in vigore nel 2011 dopo una rinegoziazione, la sua attuazione ha affrontato numerosi ostacoli. La Russia ha sospeso per la prima volta la propria partecipazione nel 2016, una decisione motivata dal deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti. Le richieste del Cremlino per la revoca delle sanzioni e le limitazioni sull’espansione della NATO sono state centrali per la ripresa dell’accordo.

Cambiamenti nel panorama geopolitico

Prima del recente voto della Duma, il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha sottolineato l’impossibilità di rispettare le condizioni iniziali del PMDA, citando un ambiente strategico fondamentalmente cambiato. Ha messo in evidenza le azioni legislative statunitensi a sostegno dell’Ucraina e l’aumento della presenza della NATO in Europa orientale come fattori principali che hanno contribuito a questo cambiamento. Le affermazioni di Ryabkov riflettono un sentimento più ampio all’interno del governo russo secondo cui gli Stati Uniti non aderiscono più agli accordi originali riguardanti lo smaltimento del plutonio.

Accuse e preoccupazioni

Una delle accuse principali mosse dalla Russia è che gli Stati Uniti stiano immagazzinando impropriamente il plutonio in uno stato liquido. I funzionari russi affermano che questa forma potrebbe essere potenzialmente dirottata per usi militari, in violazione dell’intento dietro il PMDA di trasformare il plutonio in combustibile ossido misto (MOX) per scopi civili. Questa accusa evidenzia la profonda sfiducia sviluppatasi nel corso degli anni tra le due nazioni.

Prossimi passi nel processo legislativo

In seguito alla decisione della Duma, il ritiro procederà ora verso la camera alta, nota come Consiglio della Federazione, dove sarà oggetto di un voto finale prima di essere formalizzato dal presidente Vladimir Putin. Il membro senior della Duma Vyacheslav Nikonov ha suggerito che una futura cooperazione potrebbe essere possibile se gli Stati Uniti dimostrassero un comportamento migliorato, indicando una possibilità di dialogo.

Nonostante le attuali tensioni, sia la Russia che gli Stati Uniti possiedono ancora un totale combinato di circa 8.000 testate nucleari, una significativa riduzione rispetto alle circa 73.000 dispiegate al culmine della Guerra Fredda negli anni ’80. Questa statistica serve a ricordare l’urgente necessità di disarmo nucleare e le complessità coinvolte negli accordi internazionali sugli armamenti.

Le implicazioni del ritiro della Russia dal PMDA sono molteplici e potrebbero influenzare non solo le relazioni bilaterali, ma anche il panorama più ampio del controllo degli armamenti nucleari. Mentre il mondo si confronta con queste questioni, la richiesta di una gestione trasparente e responsabile dei materiali nucleari rimane essenziale per la sicurezza globale.