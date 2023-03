Home > Askanews > La Russia testa missili anti-nave nel mar del Giappone La Russia testa missili anti-nave nel mar del Giappone

Vladivostok, 28 mar. (askanews) – Il ministero della Difesa russo ha diffuso questo video in cui due navi della flotta del Pacifico hanno condotto un’esercitazione di lancio di missili da crociera anti-nave al largo della costa di Vladivostok, in Estremo Oriente, di fronte al Mar del Giappone. Sono stati sparati due missili da crociera, che hanno colpito una nave nemica simulata a circa 100 chilometri di distanza. L’esercitazione di fuoco è stata eseguita in sicurezza come parte di normali attività di addestramento, secondo il post del ministero. Il video ha mostrato il missile lanciato in una traiettoria bassa verso la parte anteriore della nave con intense fiammate.

Vladivostok, 28 mar. (askanews) - Il ministero della Difesa russo ha diffuso questo video in cui due navi della flotta del Pacifico hanno condotto un'esercitazione di lancio di missili da crociera anti-nave al largo della costa di Vladivostok, in Estremo Oriente, di fronte al Mar del Giappone. So...