Delusioni per i tifosi a Napoli dopo il pareggio della squadra partenopea con la Salernitana: rinviata la festa dello Scudetto.

La Salernitana ha rimandato la festa per la vittoria matematica dello Scudetto del Napoli con il pareggio al Maradona. La squadra avversaria ha gettato nello sconforto i tifosi.

La Salernitana rinvia la festa Scudetto del Napoli con il pareggio: la delusione dei tifosi

Si è conclusa con un punteggio di 1-1 la partita Napoli-Salernitana. Il risultato del match non consente alla squadra di Spalletti di aggiudicarsi la vittoria matematica dello Scudetto e la festa organizzata nel capoluogo campano è stata rimandata.

L’euforia che aveva travolto la città già a partire dalla notte che ha preceduto l’incontro si è rapidamente spenta quando la rete di Dia appena dieci minuti prima della fine della partita ha gelato il sogno napoletano. Il Maradona, che aveva esultato al colpo di testa di Olivera, si è improvvisamente ammutolito dopo il pareggio. Allo stadio così come tra le vie cittadine, dopo ore di fuochi d’artificio, boati e stridio di trombette, è calato un silenzio surreale, sintomo della delusione dei tifosi partenopei.

La partita contro l’Udine

Mancano sei giornate dalla fine del campionato. Il Napoli ha adesso 18 punti di vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica. I numeri non sono ancora sufficienti per dare la certezza matematica della vittoria.

Ora tutto è rimandato alla prossima giornata di campionato, la 33esima in calendario. Giovedì 4 maggio, infatti, il club azzurro scenderà in campo contro l’Udine alla Dacia Arena.