La sanzione di San Marino a TikTok: un precedente per la privacy

Quando si parla di privacy nel mondo digitale, molti di noi tendono a pensare che le grandi multinazionali siano intoccabili. Diciamoci la verità: San Marino ha appena dimostrato che non è così. Con una multa di ben 3,5 milioni di euro inflitta a TikTok, il terzo stato più piccolo d’Europa ha aperto una breccia in un sistema che sembrava impenetrabile.

In un’epoca in cui il consenso digitale e la verifica dell’età sono temi scottanti, questa decisione non è solo un caso isolato, ma un campanello d’allarme per i giganti del web.

Il verdetto del Titano: TikTok contro il diritto alla privacy

La multa di San Marino è arrivata dopo che l’Autorità per la protezione dei dati personali ha accusato TikTok di non aver implementato misure adeguate per verificare l’età dei propri utenti. Secondo il comunicato dell’Autorità, la piattaforma non si è dimostrata sufficientemente diligente nel garantire che il consenso fosse fornito da utenti maggiori di 16 anni, o, nel caso di minori, dai genitori. La norma sammarinese, simile al GDPR europeo, stabilisce chiaramente che i ragazzi al di sotto di questa soglia possono iscriversi solo con il consenso dei genitori. Un principio fondamentale di responsabilità che TikTok ha ignorato, sperando che un semplice autocertificazione potesse bastare.

Questa situazione non è solo un problema tecnico; mette in luce una questione etica e legale di enorme rilevanza. La realtà è meno politically correct: i social network spesso provano a bypassare le normative, lasciando gli utenti, e in particolare i più giovani, vulnerabili a contenuti inappropriati e potenzialmente dannosi. E qui entra in gioco San Marino, che ha deciso di non chiudere un occhio, ma di far rispettare le leggi, stabilendo un precedente che potrebbe essere seguito anche da altri Stati.

Ma c’è di più. È interessante notare che solo un anno fa Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha dovuto sborsare un milione di euro per motivi simili. A questo punto, viene da chiedersi: perché la differenza di cifre è così marcata? A chiarire la questione è l’avvocata Patrizia Gigante dell’Autorità sanmarinese, che ha sottolineato come Meta avesse collaborato attivamente, rispondendo alle richieste di chiarimenti, mentre TikTok ha sostanzialmente ignorato le comunicazioni, fino alla notifica della sanzione. Questo atteggiamento non è solo maleducato, ma potrebbe rivelarsi disastroso a lungo termine.

La realtà è che, per quanto i giganti del web possano apparire invincibili, esistono limiti che possono e devono essere imposti. San Marino, con questa mossa, ha mostrato che anche Paesi più piccoli possono far sentire la propria voce. Un messaggio potente, che potrebbe servire da esempio per altre nazioni, anche più grandi, che faticano a far valere le proprie ragioni di fronte a colossi come TikTok.

Il futuro della privacy online: un compito collettivo

Ora, la questione si sposta su come i vari Stati, Italia compresa, possano implementare misure efficaci per garantire la sicurezza online dei propri cittadini, specialmente dei più giovani. Le proposte non mancano: dalla richiesta di documenti d’identità per l’iscrizione a sistemi di verifica più rigorosi. Tuttavia, la mancanza di una linea comune rende tutto più complicato. La proposta di un “Portafoglio europeo dell’identità digitale” potrebbe essere un passo nella giusta direzione, ma rimane da vedere se e come verrà attuata.

In conclusione, la multa inflitta a TikTok da parte di San Marino non è solo un episodio isolato, ma un segnale di come le normative sulla privacy possano essere applicate anche ai colossi del web. È tempo che i Paesi, grandi e piccoli, si uniscano per difendere i diritti dei loro cittadini, senza timore di contrapporsi a multinazionali che, fino a oggi, sembravano al di sopra di ogni legge. E, mentre ci interroghiamo su quali misure adottare, ricordiamo che la protezione dei dati è una battaglia collettiva, che non possiamo permetterci di perdere.