La scarcerazione di Carla: "Ho fatto solo un furtino"

"Sono passati 16 giorni, non vi dico che è stato un inferno ma di più. Un furtino ho fatto, non ho fatto del male alle persone. L'ho fatto per sfamare i miei figli". Il racconto di Carla sui social dopo la scarcerazione