La scelta di Giuliana Russotto, la manager che si trasferisce da Milano alla Calabria, l’ha volta raccontare Fanpage. Nel capoluogo lombardo lei aveva “tutto” ma non la serenità di una vita che non fosse solo stress. Ha detto la donna: “A Milano avevo tutto, non ero infelice, semmai stressata. La mia vita era esattamente quella della milanese tipo: lavoro, traffico, ma anche uscite e divertimento. Ho calcolato che almeno tre ore al giorno le passavo in auto“.

Manager da Milano alla Calabria

Ecco perché da qualche anno Giuliana ha imparato ad apprezzare la Calabria anche grazie al suo compagno. Ha spiegato la manager: “I suoi nonni sono di Mongrassano, un paese in provincia di Cosenza e tutte le estati andavamo a trovarli e la Calabria mi ha ammaliata da subito, già quando vedevo il cartello dalla macchina entravo in fibrillazione“. Era arrivato il momento di scegliere e gli elementi per farlo c’erano dunque tutti: “A novembre del 2021 ho spostato la mia attività a Jonadi, in provincia di Vibo Valentia”.

Vivere con meno traffico e meno spese

“Qui ho assunto quindici dipendenti del posto, ci tenevo ad avvalermi di manodopera locale, perché in Calabria il lavoro è un problema e nel mio piccolo sono contenta di poter dare un contributo”. E cosa ha notato di diverso come primo impatto Giuliana? “La prima cosa di cui mi sono accorta è il traffico, che qui non c’è e mi permette di risparmiare molto tempo, che posso dedicare a me stessa e alla mia famiglia”. E ancora: “Essendoci tanti produttori locali e un clima più mite qui per vivere spendo la metà rispetto a prima, eppure non mi manca nulla, ho tutte le comodità”.