La scena dell'incidente di Jeremy Renner con lo spazzaneve

Roma, 19 apr. (askanews) – La polizia statunitense ha rilasciato le immagini riprese con la bodycam dei soccorritori lo scorso gennaio, subito dopo l’incidente in Nevada che ha visto coinvolto Jeremy Renner.

L’attore, Occhio di Falco nei film dell’Universo Marvel, si è rotto più di 30 ossa quando è stato investito dal suo spazzaneve il giorno di Capodanno.

È stato portato in elisoccorso in ospedale, ricoverato in terapia intensiva e ha subito diversi interventi dopo che il mezzo di sei tonnellate lo ha travolto. Nelle immagini si vede molto sangue a terra sulla neve, Renner da lontano in un barella e la polizia fermare testimoni tra cui il nipote dell’attore Alex Fries.

Lo zio stava cercando di aiutarlo a spostare il suo mezzo bloccato nella neve. Era uscito dallo spazzaneve ma il mezzo continuava a muoversi, così ha tentato di saltarci sopra ed è stato schiacciato. I vicini hanno aiutato Renner mentre i servizi di emergenza raggiungevano il luogo dell’incidente vicino al confine tra Nevada e California.

