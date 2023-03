La sciarpa si impiglia nel trapano elettrico e lo strangola: muore 91enne

Tragedia in Sicilia, dove la sciarpa indossata da un uomo si impiglia nel trapano elettrico e lo strangola: muore 91enne. Antonio Campo vittima di un assurdo incidente domestico che gli è costato un’asfissia e la vita. L’anziano risiedeva ad Acate, nel Ragusano, e da quanto si apprende ha perso la vita strangolato dalla sua sciarpa. Pare che la vittima o stava lavorando con un trapano elettrico nella sua abitazione di via Michele Amari.

La sciarpa si impiglia nel trapano

Antonio era impegnato in alcune faccende domestiche insomma, ma ad un certo punto la sciarpa che indossava si è incastrata negli ingranaggi dello strumento. Il potente motorino del trapano ha continuato a girare ed ad innescare un effetto “cappio” con la sciarpa stretta al collo dell’uomo che, attorcigliandosi in pochissimo tempo intorno al collo, lo ha asfissiato. Il corpo dell’uomo è stato poi trovato in casa dall’anziana moglie, che ha allertato subito le autorità e i sanitari del 118 accorsi immediatamente sul posto.

I soccorsi inutili per il povero Antonio

Malgrado la celerità di intervento però i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso per anossia. Sul posto anche i carabinieri della territoriale per effettuare i primi rilievi utili su cause e dinamiche. Dopo la liberatorio del magistrato di turno la salma del povero Antonio è stata riconsegnata al dolore dei familiari ed ai funerali previsti oggi, mercoledì 15 marzo alle 15.30 nella Chiesa Madre di Acate.