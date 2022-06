La scrittrice Sharon G. Flake ai giovani: non arrendetevi

Milano, 6 giu. (askanews) – Più di vent’anni dopo il successo di “The Skin I’m in”, arriva in Italia un nuovo libro della scrittrice americana Sharon G. Flake: “The Life I’m in”, pubblicato da Giunti. Abbiamo chiesto all’autrice di presentarcelo.

“Perché ho scritto The Life I’m In? – ci ha detto – Per più ragioni. Prima di tutto, è il seguito di “The Skin I’m In”, il mio romanzo più premiato.

E poi, sono una mamma e scrivo di ragazze adolescenti da decenni, ormai. Ultimo, perché come tutti vedo che lo sfruttamento sessuale è un fenomeno in crescita. E volevo affrontarlo”.

“Nel mio romanzo un’adolescente fugge di casa – ha aggiunto la scrittrice – e finisce preda di uno sfruttatore. Questo libro parla di seconde possibilità, perché servono a tutti. Racconta della famiglia e della comunità che aiuta la protagonista a tornare a casa e a guardare avanti”.

“Parla anche di Dio – ha concluso Sharon G. Flake – perché Dio si manifesta nell’umanità che scegliamo di mostrarci a vicenda quando abbiamo cura l’uno dell’altro. E questo è il punto di The Life I’m In: Io non mi arrendo. Spero che i lettori lo leggeranno scoprendo che possono agire per il bene e risolvere i problemi che affrontiamo oggi”.