La “Scuderia” di Banksy all’asta in Inghilterra

Roma, 25 gen. (askanews) – A Newcastle, in Inghilterra, è in mostra presso la casa d’aste “Anderson and Garland Auctioneers” un’opera originale e alquanto bizzarra di Banksy chiamata “The Merrivale Stable”, ovvero “La scuderia Merrivale”, che il misterioso artista di Bristol ha creato ed è poi stata introdotta di nascosto nell’agosto 2021 nel parco divertimenti Merrivale Model Village, a Great Yarmouth, nel Norfolk, mentre un drone distraeva il pubblico.

La scuderia in miniatura, che porta la firma dell’autore e sul lato la scritta “Go big or go home”, sarebbe una di dieci opere che Banksy ha distribuito nel Norfolk e nel Suffolk durante il suo cosiddetto tour “Great British Spraycation”.

La vendita all’incanto di questo modello potrebbe ottenere una somma a sette cifre.

(immagini France Presse)