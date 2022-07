Roma, 7 lug. (askanews) – I droni sorvolano il Po vicino a Rovigo, zona che conosce la peggiore siccità da 70 anni a questa parte. Temperature elevate in giugno e niente pioggia stanno provocando un disastro per l’agricoltura e la fauna. Il governo ha stanziato un pacchetto da 36,5 milioni di euro per lo stato d’emergenza in cinque regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.