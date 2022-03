La senatrice Granato diventa "Vladimirina" e su un canale Telegram di complottisti spiega: “Putin sta combattendo una battaglia per tutti noi”

L’ultimo sproloquio della senatrice Bianca Laura Granato in ordine a faccende di evidenza certissima riguarda la guerra della Russia all’Ucraina che per lei, che è membra della Commissione Affari Costituzionali è riassumibile così: “Putin sta combattendo una battaglia per tutti noi”. Sette minuti di diretta Telegram per abusare di una libertà che in Italia è concessa e sacra, ma che magari dovrebbe essere meno ciancicabile.

“Putin combatte per tutti noi”

Ha detto la “Vladimirina” Granato: “Penso che Putin stia conducendo un’importante battaglia non solo per la Russia ma per tutti noi. Quindi a lui dico: uniamo le forze“. Su canale complottista “Dentro la notizia” con circa 120mila iscritti e che è tra l’altro anche una delle piazze virtuali No Vax più affollate, la Granato spiega in punto di geopolitica complottarda che Putin ha mosso guerra all’Ucraina “perché non ha accettato l’agenda globalista che è stata imposta pure a noi e a tutti gli stati dell’Unione europea”.

Ancora il “nuovo ordine mondiale”

C’è un ergo solenne: “Quindi l’appello che mi sento di fargli è di prendere in mano le redini di questa lotta comune, perché anche noi non vogliamo stare all’agenda globalista che ci porterà a diventare gli schiavi del terzo millennio”. E in chiosa: “E di trovare una strategia nella quale possiamo entrare tutti, anche noi che purtroppo siamo governati dalle propaggini di questa élite, che vuole rifilarci questo nuovo ordine mondiale”.