La serie "Fauda" piange Matan Meir, ucciso nei combattimenti a Gaza

Roma, 13 nov. (askanews) – Sulle Alture del Golan il funerale di un membro della troupe della serie israeliana in onda su Netflix, “Fauda” (“caos” in arabo). Matan Meir, 38 anni, è stato ucciso in combattimento mentre prestava servizio come soldato di riserva nel Nord di Gaza, ha dichiarato l’esercito israeliano.

La serie, in onda dal 2015, alla quarta stagione, narra proprio del conflitto in Medio Oriente, seguendo le vicende di una unità di agenti dello Shin Bet, l’agenzia di intelligence israeliana, impegnata in azioni antiterrorismo a Gaza e in Cisgiordania.

Sui social il cordoglio dei colleghi di Meier che si dicono “devastati dalla tragica perdita” e lo ricordano con una foto. La serie piange anche un altro membro dello staff, il tecnico del suono Lior Waitzman, tra le vittime dell’assalto di Hamas del 7 ottobre scorso.