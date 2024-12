La sfida al pubblico di Emis Killa: un live senza cellulari

Milano, 16 dic. (askanews) – Niente luci di cellulari, niente riprese traballanti ma mani libere per applaudire e ballare, Emis Killa ha lanciato una sfida al suo pubblico nel “No Phone Party”, la data evento che si è tenuta domenica 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano. Cellulari imbustati all’ingresso e tanto spazio per la musica, in un modo antico ma anche che vuole essere moderno di vivere i live. Durante i suoi concerti, Emis Killa ha spesso richiamato i fan per l’uso eccessivo dei telefoni, invitandoli a godersi lo show invece di distrarsi perdendo il vero divertimento e le emozioni che si provano al live del proprio artista preferito. Così ha fatto un patto col pubblico: questo sarà uno show solo per voi: queste sono le uniche immagini ufficiali che immortalano la serata. In attesa di esibirsi, per la prima volta in carriera, alla 75° edizione del Festival di Sanremo Emiliano da Vimercate rivendica la sua libertà artistica di provocare e di innovare.

Un esperimento riuscito, chi avrà il coraggio di replicare?