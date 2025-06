La sfida dell'Europa: spesa per la difesa e guerre commerciali nel 2025

Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, lancia un allerta: l’Europa non può incrementare la spesa per la difesa se deve affrontare simultaneamente una guerra commerciale. Questa dichiarazione, rilasciata durante il G7 in Canada, segna un momento cruciale per l’Unione Europea, che si trova a dover gestire tensioni commerciali e di sicurezza in un contesto globale sempre più instabile.

Il G7 e le pressioni americane

La questione della guerra commerciale è emersa come una delle priorità principali del summit. I leader dell’UE, in particolare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno esortato il presidente americano Donald Trump a fermare l’escalation delle tariffe che danneggiano l’economia globale. “Dobbiamo mantenere il commercio tra noi equo e prevedibile”, ha dichiarato von der Leyen, sottolineando l’importanza di evitare misure protezionistiche che potrebbero aggravare la situazione economica.

Le implicazioni della guerra commerciale

Le parole di Costa evidenziano un punto cruciale: come può l’Europa giustificare un aumento della spesa militare se le sue basi economiche sono minacciate? “Non è il momento giusto per creare incertezze economiche”, ha affermato, lanciando un chiaro messaggio a Washington. L’Europa, secondo Costa, deve concentrarsi sul rafforzamento delle proprie fondamenta economiche, mentre anche gli Stati Uniti devono fare lo stesso. Ma la domanda rimane: come si può procedere in un contesto di crescente incertezza?

Le sfide future

La situazione si complica ulteriormente con le tensioni geopolitiche in Medioriente e il conflitto in Ucraina, che sono stati messi in evidenza dal presidente francese. Ma non è solo una questione di difesa militare; i contadini europei scendono in piazza per sostenere una proposta di semplificazione burocratica nel settore agricolo, mostrando che la frustrazione è diffusa. La mancanza di accesso al mercato cinese e le pressioni sulle industrie locali, come quella del Cognac, aggiungono ulteriori strati di complessità al quadro.

Un contesto in evoluzione

Con la Corte dei conti che avverte di una possibile “crisi di liquidità” che potrebbe impattare i pagamenti dei benefici già nel 2027, l’Europa si trova di fronte a una sfida sistemica. La necessità di un dialogo franco tra i partner del G7 è più urgente che mai. L’Europa deve trovare un equilibrio tra spesa per la difesa e sostenibilità economica in un contesto di crescente protezionismo. La stabilità economica è fondamentale, ma è chiaro che la strada da percorrere è piena di ostacoli.