La sfida di Cingolani: “L’Italia andrà avanti anche senza il gas russo”

La sfida di Roberto Cingolani: “L’Italia andrà avanti anche in caso di brusche ed improbabili interruzioni delle forniture e senza il gas russo"

La sfida di Roberto Cingolani arriva subito dopo l’accelerazione di Vladimir Putin nella sua nuova politica di esportazione energetica verso i “paesi ostili”: “L’Italia andrà avanti anche senza il gas russo”. Il ministro per la transizione ecologica spiega che le riserve attuali tengono il paese al sicuro e che l’Italia sta lavorando per diversificare la sua offerta energetica.

Tutto questo nelle ore del colloquio serale fra Mario Draghi ed Olaf Scholz e dopo il decreto di Putin che prevede la sospensione dei contratti attivi per il commercio di gas naturale russo ai paesi che non pagheranno le forniture in rubli.

“L’Italia avanti anche senza il gas russo”

Ha spiegato il ministro Cingolani: “Al momento le riserve italiane di gas consentono comunque di mandare avanti le attività del Paese anche in caso di brusche ed improbabili interruzioni delle forniture russe”.

Si, ma la minaccia di Putin di tenere “a secco” i paesi Ue che non paghino in rubli c’è e resta, perciò Cingolani ha spiegato: “Il Governo italiano è in contatto costante con i partner europei al fine di dare una risposta univoca e ferma alla Russia da parte di tutti gli stati membri”.

Trenta mesi per sganciarsi da Mosca

L’ultimo report sulle politiche energetiche del governo Cingolani lo aveva dato ad inizio marzo, con l’annuncio dell’avvio dell’opera rendere l’Italia indipendente dal gas russo nel giro di 24-30 mesi.

Aveva spiegato: “Dalla Russia importiamo ogni anno all’incirca 29 miliardi di metri cubi di gas, che sono approssimativamente poco più del 40% del gas che importiamo. Questi vanno sostituiti e al momento abbiamo fatto un’operazione estremamente rapida ed entro la primavera inoltrata circa 15-16 miliardi di metri cubi saranno rimpiazzati da altri fornitori in altre zone del mondo”.