La sfida di Elon Musk a Vladimir Putin: “Mettiamo in palio l’Ucraina”

L’eclettico imprenditore multimiliardario, Elon Musk, sfida il presidente della Russia Vladimir Putin con un provocatorio tweet: in palio ci sarebbe l’Ucraina.

La soluzione provocatoria di Elon Musk per porre fine alla guerra in Ucraina

L’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese, ma naturalizzato statunitense, Elon Musk, non è nuovo ad uscite provocatorie sui suoi profili social.

In particolare, il proprietario di Tesla è da sempre molto attivo su Twitter, piattaforma su cui a volte scrive messaggi davvero particolari. Questa volta però si è forse superato, sfidando Vladimir Putin in persona, con un messaggio davvero provocatorio: “Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina.”

Il riferimento di Elon Musk: il combattimento con Putin

Musk fa riferimento alla riconosciuta esperienza di Putin nel Judo.

Il leader del Cremlino infatti è campione di quella disciplina, come lo stesso Musk, è esperto per la verità anche di altre arti marziali. Al momento pare improbabile che Putin possa anche solo rispondere verbalemente ad una provocazione di tale portata, ma nulla è ormai da escludere.

Elon Musk e la guerra in Ucraina

E questa non è nemmeno la prima volta che il nome di Musk viene legato in qualche modo alla guerra in Ucraina.

Molti, infatti, ricorderanno che all’inizio delle ostilità, il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov, aveva chiesto all’imprenditore di fornire connessione al suo Paese tramite i suoi satelliti spaziali.