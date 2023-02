La sfida di Samu e i nuovi giudici: le anticipazioni di Amici del 5 febbraio

La sfida di Samu e i nuovi giudici: le anticipazioni della puntata di Amici del 5 febbraio sono golose.

Ecco cosa accadrà nel nuovo appuntamento della domenica pomeriggio della 22ma edizione, il tutto dopo il doveroso spoiler alert per chi volesse scoprirlo da sé. La diciannovesima puntata registrata mercoledì primo febbraio e in onda su Canale 5 oggi alle 14 è ricca. Le anticipazioni arrivano dall’account Twitter Amici News e Il Vicolo delle News.

Ecco le anticipazioni di Amici 5 del febbraio

E le stesse dicono che Samu, il ballerino, ha vinto la sua sfida ed ha “blindato” il suo banco.

E le gare? Lì ci sono state novità di ingresso per i giudici: sul canto sono arrivati Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio. Il terzetto ha poi premiato Niveo. Quest’ultimo tuttavia non aggancia il pass del Serale de la sua corsa continua al pari degli altri. Sul ballo sarà il giudice Rossella Brescia a decretare la vittoria di Maddalena ma anche per lei, almeno per ora, niente Serale.

Le minigare e un tentativo di “far pace”

Nello studio-casa-palestra di Maria De Filippi ci sono state infine due minigare: la prima l’ha giudicata il professionista Sebastian (ballo) e l’altra Vessicchio (canto). Chi ha vinto? Alessio su Maddalena e Gianmarco e Angelina su Niveo e Cricca Veniamo ai compiti: Megan supera il giudizio di Emanuel Lo e Samu si prende un 4 secco da Alessandra Celentano. E Maddalena? Il compito non lo ha voluto fare. La chicca finale è stata il tentativo di Maria De Filippi di far pace con Wax sulle vicende di Capodanno.

Ad impreziosire il tutto il rapper Bresh.