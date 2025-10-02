La sfida di Sébastien Lecornu per il bilancio 2024: un percorso complesso

Il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, si trova a un bivio cruciale mentre il suo governo si prepara a presentare il bilancio per il prossimo anno. Da tre settimane in carica, Lecornu non ha ancora rivelato le sue intenzioni in merito alle spese pubbliche, suscitando preoccupazioni tra i sindacati e i partiti di opposizione.

Con la scadenza per la presentazione del progetto di bilancio che si avvicina rapidamente, la mancanza di chiarezza da parte di Lecornu sta alimentando le tensioni. I leader sindacali, i cui membri si preparano a scendere in piazza giovedì, e i politici di opposizione esprimono crescente impazienza per l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del governo.

Pressioni e critiche dall’opposizione

Le voci critiche si stanno alzando, con alcuni membri dell’opposizione che mettono in discussione la capacità di Lecornu di governare efficacemente. Il leader del partito socialista, Olivier Faure, ha dichiarato che se la situazione non cambia, il governo potrebbe essere a rischio di caduta. La tensione è palpabile, mentre i socialisti, storicamente inclini a collaborare, si preparano a prendere decisioni difficili.

Richieste specifiche dell’opposizione

Faure ha delineato alcune delle richieste chiave del suo partito, come l’adozione della tassa Zucman, che impone un’imposta minima per le famiglie con un patrimonio superiore a 100 milioni di euro. In aggiunta, i socialisti vogliono riaprire il dibattito sulla riforma pensionistica del 2023, che ha innalzato l’età pensionabile per la maggior parte dei lavoratori, una misura molto contestata.

La posizione di Lecornu

Malgrado la pressione crescente, Lecornu si sta mostrando risoluto nel portare avanti le sue negoziazioni. Il primo ministro riconosce la fragilità del suo governo di minoranza e i recenti sondaggi indicano che solo un terzo della popolazione francese lo sostiene. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo, specialmente con il partito socialista, considerato il più disposto a raggiungere un accordo.

Le promesse di Lecornu

All’atto della sua nomina, Lecornu ha promesso di distaccarsi dalle politiche impopolari dei suoi predecessori. Ha escluso l’idea di ridurre i giorni festivi e ha espresso la sua opposizione alla tassa Zucman, sostenendo che si applica agli asset professionali. Nonostante ciò, ha riconosciuto il desiderio della popolazione per un sistema fiscale più equo.

Obiettivi futuri e sfide

Guardando al futuro, Lecornu ha dichiarato che il bilancio del 2026 dovrebbe mirare a ridurre il deficit fiscale a circa il 4,7% del prodotto interno lordo (PIL), un obiettivo ambizioso considerando che si prevede che quest’anno tocchi il 5,4%. Il premier è consapevole che per raggiungere tali obiettivi, sarà necessario un compromesso con le forze politiche e sociali.

In questo contesto, i sindacati hanno già programmato una seconda giornata di sciopero durante il breve mandato di Lecornu. La loro frustrazione è palpabile, e il primo ministro dovrà affrontare le loro richieste per evitare un conflitto sociale più ampio.

Il governo di Lecornu si trova quindi di fronte a sfide significative, sia a livello politico che sociale. La capacità del primo ministro di comunicare e negoziare efficacemente sarà cruciale per il suo successo e per la stabilità del governo francese nei prossimi mesi.