Di fatto sarà un appuntamenti imperdibile: è la sfilata di Louis Vuitton sul Lago Maggiore alle Isole Borromee di stasera, 24 maggio. La collezione Cruise 2024 del marchio avrà una cornice da sogno e tanti ospiti vip. I preparativi sono quasi ultimati ad Isola Bella e i media spiegano che intanto a Stresa si lavora “per accogliere gli ottocento ospiti e le star internazionali, da Chiara Ferragni a Cate Blanchett”. L’incognita del meteo c’è tutta ma il fascino dell’evento resta.

La sfilata di Louis Vuitton sul Lago Maggiore

Le Borromee sono tre isole il cui nome deriva dalla famiglia Borromeo, che nel XIV secolo comprò il terreno. E la moda s affida alle collezioni Cruise per far sì che un brand possa presentare abiti più particolari. Si tratta a tutti gli effetti del guardaroba delle vacanze dell’alta società. Ovvio quindi che le location debbano trasmettere quel fascino. Louis Vuitton ha organizzato il nuovo show all’Isola Bella, incoronata dal New York Times come uno dei “dieci luoghi più affascinanti al mondo” nel 2019. E i vip attesi?

La prima a confermare Chiara Ferragni

Si va da Chiara Ferragni, forse in compagnia del marito Fedez, poi la famiglia Borromeo, John Elkann, gli imprenditori Loro Piana, Marco De Benedetti e Diego Della Valle. Attesa per la tser internazionali: da Emma Stone a Bella Hadid, Zendaya. E ancora: Cate Blanchett e Catherine Deneuve. Il designer Nicolas Ghesquiere presenterà la nuova collezione definita “una fantasia bucolica”. L’appuntamento è alle 20:45 con ingresso è strettamente riservato agli invitati. E quindi? Poco male: per i “comuni mortali” la sfilata sarà trasmessa in streaming in diretta sul canale Instagram o sul sito del brand.