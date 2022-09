La siccità sta uccidendo la fauna del Kenya

(Adnkronos) – La siccità in Kenya, la peggiore degli ultimi quarant'anni, ha ucciso quasi il 2% della popolazione di zebre in soli tre mesi e la mortalità degli elefanti è aumentata di 25 volte. Infatti la mancanza di acqua sta distruggendo le normali fonti di cibo e sta conducendo gli animali ad un conflitto letale con gli esseri umani, poiché si spingono sempre più vicino ai villaggii, alla disperata ricerca di sostentamento.

Se non si interviene per proteggere la fauna selvatica, o se l'imminente stagione delle piogge dovesse nuovamente saltare, per gli animali dell'Africa orientale la crisi diventerebbe gravissima.