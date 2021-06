La Sicilia è l’unica regione che ha più di 300 casi Covid al giorno

La Sicilia al momento è l'unica regione in Italia che ha più di 300 casi Covid ogni giorno. Il tasso di positività ha raggiunto l'1,5%.

La Sicilia al momento è l’unica regione in Italia che ha più di 300 casi Covid ogni giorno. Il tasso di positività ha raggiunto l’1,5%, mentre quello italiano è dello 0,85%. I contagi registrati nella giornata di ieri 8 giugno sono stati 337 su 22.004 tamponi.

Sicilia, casi Covid: regione con il numero più alto

L’Italia sta affrontando una situazione di grande miglioramento, con 1.896 nuovi casi e 108 morti di Covid. Nello stesso tempo, però, c’è una regione che in controtendenza e si tratta della Sicilia. In questa regione la situazione risulta abbastanza preoccupante, soprattutto tenendo conto che nel resto dell’Italia la situazione è migliorata significativamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia ieri si sono registrati 337 contagi su 22.004 tamponi e 12 decessi.

Rispetto all’inizio di questa settimana i numeri sono raddoppiati. Lunedì i contagi sono stati 156 su 9.759 tamponi. I dati della Regione in questo momento non sono per niente confortanti.

Sicilia, casi Covid: alto tasso di incidenza

Al momento la Sicilia risulta essere la regione italiana in cui il Covid è più diffuso. Il tasso di incidenza è superiore a 1,5, mentre nel resto del Paese è sceso sotto la soglia di 1, raggiungendo una percentuale di 0,85%.

Ieri sono stati registrati 337 nuovi casi e il totale dei positivi sull’Isola al momento è di 7.706, di cui 7.296 si trovano in isolamento domiciliare, 368 sono ricoverati con sintomi nei reparti Covid degli ospedali e 42 sono ricoverati in terapia intensiva. Non ci sono stati nuovi ingressi in area critica nelle ultime 24 ore.

Sicilia, casi Covid: preoccupa la provincia di Catania

La situazione in Sicilia è preoccupante, ma ad alzare in modo significativo il numero dei contagi è la provincia di Catania. Ieri, da sola, ha registrato 176 nuovi casi positivi, dato sei volte maggiore rispetto ai 25 casi positivi del capoluogo Palermo. Agrigento ha raggiunto i 56 casi positivi, Messina 23, Caltanissetta 20, Ragusa 16, Siracusa 12, Trapani 8 ed Enna 1. Catania è la provincia con la situazione più critica, tanto da farla diventare un “caso nazionale“, con un aumento esponenziale di contagi. Ha superato addirittura i casi di province molto più grandi e popolose, come Milano e Roma.