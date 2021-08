La Sicilia e la Calabria vanno a fuoco, è lotta contro i roghi

Palermo, 11 ago. (askanews) – Nell’estate rovente dei record delle temperature, le regioni del sud bruciano, in particolare in Sicilia e in Calabria si registrano decine di roghi. Sono almeno 6 gli incendi boschivi che hanno interessato il Parco nazionale dell’Aspromonte. Ovunque sono in azione i vigili del fuoco con mezzi di terra, Canadair ed elicotteri, ma è una lotta contro il tempo, perchè migliaia di ettari di boschi stanno andando in fumo.

Molte persone hanno perso aziende dei diversi settori produttivi e hanno avuto danni alle case. Migliaia gli animali selvatici e non che hanno perso la vita a causa del fuoco e del fumo.

In alcune zone è stato disposto per precauzione l’allontanamento dalle abitazioni, evacuato anche l’ex convento dei Padri Riformati a Petralia Sottana, nelle Madonie.