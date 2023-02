La Sierra Leone fa della scuola una priorità con 22% del bilancio

Roma, 10 feb. (askanews) – I bambini della Sierra Leone, ricchi o poveri che siano, hanno ora tutti il diritto di andare a scuola. Julius Maada Bio, presidente del Paese del West Africa, ricco in diamanti, ma tra i più poveri al mondo, in un’intervista a France Presse, ha spiegato di avere fatto della scuola una priorità del suo governo, destinando all’educazione il 22% del bilancio. La Sierra Leone si sta ancora riprendendo dalle conseguenze della lunga guerra civile (1991-2002) e dell’epidemia di Ebola (2014-2016).

“Avendo fornito accesso gratuito a scuola per ogni bambino – ha spiegato Bio, che quest’anno correrà per la sua rielezione – non vogliamo che alcun bambino rimanga indietro. Lo abbiamo fatto per garantire che ogni bambino, che sia incinta o che abiti in luoghi lontanissimi, che sia ricco o povero, siamo in grado di fornire il servizio”.

“Abbiamo aumentato gli stipendi e le condizioni del servizio per gli insegnanti, ci sarà altro, lo abbiamo appena spalmato su un periodo di tempo.

Gli insegnanti oggi vengono pagati meglio, abbiamo aumentato il numero degli insegnanti e possiamo fare solamente ciò che il nostro bilancio ci permette di fare”, ha ricordato.