La sigla di “Ridley Jones” su Netflix la canta Lodovica Comello

Milano, 3 lug. (askanews) – Nuova serie per bambini in età prescolare in arrivo su Netflix.

“Ridley Jones: La paladina del museo” è la nuova serie animata creata da Chris Nee (Dottoressa Peluche, Vampirina) disponibile dal 13 luglio in sei episodi. Racconta la storia di Ridley Jones, una bambina di sei anni che vive con la mamma e la nonna al Museo di Storia Naturale. Ogni notte, quando le luci si spengono e le porte si chiudono, ogni cosa all’interno del museo prende vita, dagli elefanti in fuga alle le mummie egizie, e Ridley assume il comando.

L’attrice, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica Lodovica Comello canta la versione italiana della sigla della serie animata, un inno alla forza, al coraggio e alle magiche avventure.

Nell’attesa, sul canale YouTube Netflix Jr. sono disponibili due episodi della serie nella playlist dedicata, che trasporteranno i bambini nel magico mondo della piccola Ridley Jones e dei suoi amici.