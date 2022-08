Emis Killa ha paragonato Riccione a Marsiglia per via della scarsa sicurezza. La reazione della sindaca non si è fatta attendere.

Le parole di Emis Killa su Riccione, paragonata a Marsiglia per la sicurezza, hanno fatto infuriare la sindaca Daniela Angelini, che ha deciso di querelarlo.

La sindaca di Riccione chiede i danni Emis Killa: il motivo

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, non ha preso bene le parole di Emis Killa sulla città e la questione rischia di finire in tribunale.

Il tweet del rapper sulla sicurezza a Riccione non è piaciuto alla prima cittadina, che ha annunciato azioni legali. “Sono indignata dalle parole di Emis Killa: le respingo con forza e le ritengo frutto di assoluta malafede. Ha raccontato una Riccione che non esiste. A tutela dell’onorabilità della città che rappresento, dei nostri operatori, dei cittadini e degli ospiti stessi che amano Riccione, i nostri legali sono già al lavoro per procedere con le opportune azioni giudiziali, volte a punire questa gratuita diffamazione e a ottenere il risarcimento del danno d’immagine conseguente.

La stessa valutazione verrà fatta nei confronti di esponenti politici nazionali che per meri scopi elettorali intendono cavalcare questa azione denigratoria” ha scritto su Facebook la sindaca.

Le parole di Emis Killa

Tutto è iniziato con un tweet pubblicato dal rapper. “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono” ha scritto Emis Killa. Il paragone tra la città romagnola e quella francese, spesso usata come esempio di scarsa sicurezza e criminalità, ha scatenato una polemica.

Inizialmente le critiche sono arrivate sui social. Gli utenti, come sempre, si sono divisi tra chi ha difeso il rapper e chi lo ha attaccato. Alla fine è intervenuta la sindaca, che ha deciso di passare alle vie legali.