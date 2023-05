La solidarietà dei tifosi di F1 dopo lo stop al Gp di Imola

Milano, 18 mag. (askanews) – Delusione certo, ma soprattutto tanta solidarietà. I turisti arrivati a Imola per il Gran Premio di Formula Uno hanno reagito così alla cancellazione della gara, decisa a causa dell’emergenza e della devastazione in Emilia Romagna per il maltempo.

“Rispetto questa decisione dell’organizzazione e delle autorità locali. La rispetto pienamente”, dice Frans Wijnen, tifoso olandese di F1.

“Sono morte delle persone qui e nelle vicinanze, e il numero di morti continua a salire. E non si sa mai cosa potrebbe accadere questa settimana con molta pioggia prevista. Vedremo”.

“È la prima volta che vengo qui per vedere la corsa e la prima volta che vedo la Formula 1. È molto triste, perché ho provato a farlo per sei mesi, ma questo è il tempo e non possiamo fare nulla per il clima. È meglio garantire sicurezza alle persone e ai piloti”, spiega la messicana Naxiieli Tamariz.

“Farò un altro tour in Italia, andrò alle Cinque Terre, a Firenze, e non so, forse farò un altro tipo di turismo, in campagna”, aggiunge.