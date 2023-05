In condizioni normali ed a distanza non si sono mai amate molto ma queste non sono condizioni normali ed una delle due sta lottando molto da vicino con la morte, perciò come accade in tutte le cose veramente serie è arrivata in queste ore la solidarietà di Giorgia Meloni a Michela Murgia, nonostante le parole della scrittrice che giusto in queste ore era stata ancora una volta salace con la presidente del Consiglio.

Solidarietà di Giorgia Meloni a Michela Murgia

Ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook: “Voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei”. Insomma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni solidarizza con Michela Murgia e non potrebbe essere altrimenti a dire il vero. In una intervista al Corriere della Sera Murgia ha rivelato che il tumore che la affligge da tempo è arrivato al quarto stadio ed ha parlato di un decorso breve a meno di inversioni di incidenza neoplastica.

“Spero che lei possa vedere me non più premier”

Rispondendo a Murgia, che aveva detto di augurarsi di riuscire a vivere fino alla fine del governo Meloni la stessa ha fatto la premessa di non non averla mai conosciuta e di non condividerne le idee. Fatta la premessa però il messaggio: “Spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio. come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!“.