La soprano cinese Bing Bing Wang incanta Catania con Bellini

Roma, 15 ott. (askanews) – Tutto esaurito alla Badia di Sant’Agata a Catania per il concerto del soprano cinese Bing Bing Wang, una delle più popolari e giovani cantanti liriche cinesi, che ha offerto al pubblico l’esecuzione di un repertorio improntato a numerose arie da camera di Bellini, presto registrate e in uscita per Sony, tra cui Per pietà, bell’idol mio, Ma rendi pur contento e Vaga luna, che dava il titolo al Concerto.

L’artista era accompagnata per l’occasione in maniera del tutto originale ed inconsueta da Davide Sciacca alla chitarra, che ha anche eseguito come solista il Tema con variazioni dedicato all’opera Il pirata di Bellini composto da Mauro Giuliani per chitarra sola, brano di rarissima esecuzione a Catania, e dal Quartetto Agathae, composto da quattro valenti musicisti come Ariadny Raquel Alvarado Vargas primo violino, Alessandra Bosco secondo violino, Salvatore Randazzo alla viola e Mario Licciardello al violoncello, che hanno emozionato il pubblico con la loro interpretazione del Concerto n.

1 in la maggiore per chitarra e orchestra di Mauro Giuliani.