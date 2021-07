La “sorella minore” della Statua della Libertà arriva a New York

Roma, 2 lug. (askanews) – La versione più piccola della Statua della Libertà di New York è arrivata a Ellis Island dalla Francia, 135 anni dopo che

i francesi regalarono la sua “sorella maggiore” agli Stati Uniti.

Scolpita in bronzo, la statua più piccola è alta tre metri e rimarrà esposta non lontano da quella ufficiale per tutto il weekend del 4 luglio, festa dell’indipendenza, per poi essere trasportata a Washington DC, dove rimarrà nei giardini della residenza dell’ambasciatore francese per i prossimi 10 anni.