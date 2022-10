La sorpresa di Paulo Dybala ad un tifoso intercettato al Colosseo: gli firma la maglia e si fa alcune foto con il giovane diventate iconiche

Da un post Twitter spunta la sorpresa di Paulo Dybala ad un tifoso intercettato al Colosseo, La Joya era in incognito ed ha visto un ragazzo con la maglia della Roma, avvicinandosi e facendosi delle foto con lui. Il rapporto di Dybala con i tifosi è sempre stato ottimale anche grazie al carattere empatico del campione argentino, che è sempre stato molto disponibile con i suoi fan.

La sorpresa di Paulo Dybala ad un tifoso

In questo periodo Dybala non sta giocando per un infortunio severo e per passare le sue giornate si è concesso un po’ di svago con la fidanzata Oriana e alla sua famiglia. Proprio il Colosseo è stato fra le mete di Dybala, la cui “sgambata” è stata documentata su Twitter, quella e l’approccio caloroso con un giovane turista che indossava la sua maglia.

Il ragazzo con la sua maglia e la firma

Il campione si è avvicinato per firmarla, senza che lui se ne accorgesse.

La madre di tifoso ha raccontato l’episodio sui social ed ha taggato la Joya con un post: “Hai un nuovo fan. Sei venuto da mio figlio a caso al Colosseo e hai autografato la maglia che indossava. Molto bello!!“. E a seguire le belle foto del ragazzo con la maglia giallorossa, che prima si fa firmare la casacca e poi “si mette in posa per uno scatto con il calciatore argentino”.