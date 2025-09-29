La sostenibilità del business è la chiave per il successo delle startup

Smontiamo l’hype: perché le startup falliscono?

Numerose startup affrontano insuccessi, sollevando interrogativi sui motivi che ne determinano il fallimento. È fondamentale non lasciarsi trasportare dall’hype, poiché la realtà è spesso differente.

Analisi dei veri numeri di business

I dati di crescita forniscono una visione chiara: secondo un rapporto di TechCrunch, circa il 90% delle startup fallisce entro i primi tre anni.

Questa non è solo una tendenza isolata; i fattori principali comprendono un churn rate elevato, un burn rate insostenibile e un CAC che supera l’LTV.

Case study di successi e fallimenti

Un esempio significativo è Quibi, che ha interrotto le proprie attività dopo soli sei mesi. Nonostante un budget di 1.75 miliardi di dollari, l’azienda non è riuscita a raggiungere un product-market fit. Al contrario, aziende come Slack hanno registrato una crescita costante grazie a un focus sulla sostenibilità e sulla reale necessità del mercato.

Lezioni pratiche per founder e PM

È noto che chiunque abbia lanciato un prodotto deve testare continuamente il PMF. Non è sufficiente avere una buona idea; è fondamentale adattarsi e rispondere ai feedback degli utenti. L’avvio con un MVP e la misurazione attenta delle metriche di crescita risultano essenziali per il successo.

Takeaway azionabili