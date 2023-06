La sostenibilità in formato murales

Cagliari, 13 giu. (askanews) – Lidl Italia, Catena di supermercati leader nella GDO con 730 punti vendita nel Paese di cui 23 in Sardegna, ha voluto dare un nuovo volto alle due cabine elettriche presenti nel parcheggio del punto vendita di Cagliari.

È così che, insieme ad E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è stato dato incarico ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois di ideare delle opere di street art che coniugassero creatività e rispetto per l’ambiente. Maura Quartu, Professoressa del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois ha dichiarato: “Il tema della sostenibilità è stato sviluppato in questo progetto grazie al lavoro di due classi di arte. I ragazzi sono stati seguiti, oltre che dai docenti, anche dai referenti LIDL ed ENEL per lo sviluppo della tematica. Gli studenti hanno dimostrato di aver lavorato al progetto con grande impegno e, soprattutto, con grande autonomia”.

Le due strutture di servizio sono state trasformate dagli studenti in opere visuali non solo di indubbio valore estetico, ma anche portatrici di un messaggio importante in tema di sostenibilità. Tommaso Marino, Coordinatore Regionale Sviluppo di Lidl Italia ha così commentato: “Temi come la sostenibilità sono molto importanti per noi, fanno parte della nostra mission. Siamo consapevoli di quanto sia importante la tutela delle risorse che ci offre il pianeta. Il recupero dell’area in cui sono presenti queste due cabine, parte da un ex mobilificio: quest’ultimo è stato demolito e riconvertito, in termini urbanistici, in un immobile di classe A che utilizza soltanto fonti rinnovabili al 100%”.

Due opere che raffigurano rispettivamente una realtà in cui coesistono sullo stesso piano il benessere della natura e dell’uomo e di un ambiente popolato da elementi che in forma allegorica ci spingono a riflettere sul nostro rapporto con il pianeta.