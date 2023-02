La Sottosegretaria FDI all'Università condannata per peculato

Tegola sul governo di Giorgia Meloni, la Sottosegretaria FDI all’Università è stata condannata per peculato.

La corte di Cassazione ha confermato la condanna ad un anno e sei mesi definitivi ad Augusta Montaruli per il caso “spese pazze” in Piemonte e l’esponente dell’esecutivo in carica è di fatto una pregiudicata. Sottosegretaria all’Università del governo Meloni ed esponente di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli ha avuto in queste ore la notifica sulla condanna definitiva dopo un lungo processo.

Sottosegretaria FDI condannata per peculato

Il fascicolo era quello relativo alle cosiddette spese pazze in Piemonte tra il 2010 e il 2014.

All’epoca la Montaruli era consigliera regionale sotto il presidente leghista Roberto Cota, condannato anch’esso ad un anno e sette mesi. Secondo l’accusa la Montaruli in carica dal 2018 e confermata alle ultime elezioni , avrebbe speso 25mila euro della Regione per acquistare borse, gioielli ed altro. In atti vennero censiti vestiti griffati, cristalli Swarovski e cene costose in locali di un certo livello. E ancora libri, tra cui anche Sexploration, giochi proibiti per coppie.

La sentenza di Appello e il tweet di Bonaccini

Due anni fa era arrivata una condanna in Appello per quelle spese “stravaganti” che prefiguravano una totale assenza di controllo sull’utilizzo di quei fondi pubblici. Va detto che la Suprema ha applicato uno sconto di pena di un mese rispetto alla sentenza in Appello. La notizia sta circolando e le opposizioni sono subito intervenute, in primis il candidato alla segreteria del Pd e presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che su Twitter ha scritto: “La sottosegretaria Montaruli, condannata in via definitiva per peculato, deve subito lasciare il suo incarico ministeriale“.