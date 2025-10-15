La Spagna chiede finanziamenti NATO per affrontare le minacce reali

Nell’ambito delle recenti tensioni commerciali, la Spagna sta difendendo la propria posizione riguardo ai finanziamenti per la NATO, sottolineando l’importanza di affrontare le minacce reali piuttosto che obiettivi di spesa casuali. Questa questione è emersa con forza dopo che il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre nuovi dazi su Madrid in risposta al rifiuto del paese di rispettare il target di spesa per la difesa del 5% del PIL.

Trump ha espresso il suo disappunto riguardo alla Spagna, definendola l’unico stato membro della NATO a non aver accettato il nuovo obiettivo di spesa. In una dichiarazione, ha affermato: “Stavo pensando di infliggere una punizione commerciale attraverso dazi a causa di ciò che hanno fatto”. Questa minaccia ha sollevato preoccupazioni tra i funzionari spagnoli e dell’Unione Europea.

Il contesto della minaccia di dazi

La politica commerciale è un tema di competenza dell’Unione Europea, e il portavoce della Commissione Europea, Olof Gill, ha dichiarato che l’ente risponderà in modo appropriato a qualsiasi misura presa contro i suoi Stati membri. Gill ha sottolineato l’importanza dell’accordo commerciale tra l’UE e gli Stati Uniti, firmato nel luglio scorso, come piattaforma per affrontare eventuali problemi.

Reazioni dalla Spagna

Il Ministero dell’Economia e del Commercio spagnolo ha ribadito che il dibattito sui finanziamenti della difesa non riguarda un aumento della spesa per il solo gusto di farlo, ma piuttosto per rispondere a minacce concrete. La Spagna ha aumentato significativamente il proprio bilancio per la difesa, portando la spesa dal 0,98% del PIL nel 2017 al 2%, equivalente a circa 32,7 miliardi di euro.

Il dibattito sulla spesa della NATO

Durante un incontro recente, il Ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, ha affermato che i partner della NATO non stavano discutendo l’obiettivo del 5% per il 2035, poiché l’attenzione era rivolta alla situazione attuale in Ucraina. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di rivedere la posizione della Spagna in futuro, se necessario.

Precedenti storici di dazi selettivi

Sebbene i dazi mirati degli Stati Uniti contro singoli Stati membri dell’UE siano rari, esistono precedenti. Ignacio Garcia Bercero, esperto di economia presso il think tank Bruegel di Bruxelles, ha ricordato che nel 1999 gli Stati Uniti imposero dazi del 100% su prodotti dell’UE come cioccolato e carne suina in risposta a un divieto di importazione dell’UE su carne bovina trattata con ormoni. Questi dazi, tuttavia, escludevano il Regno Unito, che all’epoca era ancora parte dell’UE.

In un contesto simile, nel 2018, gli Stati Uniti applicarono dazi superiori al 30% sulle olive nere spagnole, a seguito di pressioni da parte dei produttori di olive californiani. Di conseguenza, la quota di mercato della Spagna negli Stati Uniti è scesa drasticamente, passando dal 49% nel 2017 al 19% nel 2024.

Possibili conseguenze economiche

Un’altra possibilità, che è stata discussa in precedenti contesti, è quella di trasferire le basi navali e aeree americane situate nel sud della Spagna in Marocco. Questa proposta, avanzata da ex funzionari dell’amministrazione Trump, potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia locale, portando alla perdita di migliaia di posti di lavoro indiretti.

La Spagna si trova in una situazione complessa, dove le minacce commerciali si intrecciano con le questioni di sicurezza. Mentre Madrid continua a sostenere la necessità di un finanziamento della NATO che risponda a sfide concrete, resta da vedere come evolveranno le relazioni tra la Spagna, l’Unione Europea e gli Stati Uniti.