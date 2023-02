Home > Askanews > La Spagna dà l'ok al cambio d'identità sui documenti dai 16 anni La Spagna dà l'ok al cambio d'identità sui documenti dai 16 anni

Madrid, 16 feb. (askanews) – Il Parlamento spagnolo ha approvato in via definitiva e a grande maggioranza la cosiddetta “legge trans” per l’uguaglianza effettiva delle persone transessuali con 191 voti favorevoli, 60 contrari e 91 astenuti. La legge permette ai maggiori di 16 anni di cambiare sesso sui registri anagrafici e sul documento di identità, solo con una semplice dichiarazione. Sotto i 16 anni servirà l’autorizzazione dei genitori o di un tutore, e sotto i 14 anni di un giudice. Approvato inoltre il congedo medico retribuito alle donne che soffrono di forti dolori mestruali. Il numero dei giorni è a discrezione del medico. La Spagna diventa la prima in Europa a presentare una normativa di questo tipo, attualmente offerta solo in pochi paesi del mondo, tra cui Giappone, Indonesia e Zambia. È passata anche la riforma della legge sull’aborto, si torna a quella del 2010: le ragazze di 16 e 17 anni di età potranno abortire senza il permesso dei genitori, mentre al di sotto dei 16 anni servirà l’autorizzazione e in caso di pareri discordi interverrà un giudice.

