“La spallata”, commedia in romanesco della Compagnia “Il Teatro”

Roma, 4 giu. (askanews) – Va in scena, domenica 5 giugno (alle 18,00) al Teatro Tor Bella Monaca di Roma “La spallata”, di Gianni Clementi per la regia di Salvatore Margiotta. Una esilarante commedia in due atti in dialetto romanesco interpretata dalla Compagnia “Il Teatro” di Roma (con Veronica Gravino, Loriana Nosilio, Daniele Lumini, Giuseppe Cantagallo, Antonina Lucantonio, Daniele Ponziani, Salvatore Margiotta, Luigi Caporale).

Storia popolare ambientata in una borgata romana di un’Italia del 1963, in un apparente benessere dovuto al miracolo economico post-bellico, due famiglie proletarie si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto, dove non mancano contrasti inter-generazionali e di pensiero.

A cavalcare l’onda del Boom economico saranno i giovani con l’idea imprenditoriale di avviare un’impresa di pompe funebri, un business a cui non mancheranno di certo i clienti… Ma tra sogni e realtà la strada è lunga e non priva di complicazioni. Lo spettacolo, giunto alla 22esima replica, ha già incassato 22 premi tra concorsi e rassegne regionali e nazionali. In replica il 16 luglio a Valmontone.