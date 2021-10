La spaventosa tarantola Golia con la zucca di Halloween

Roma, 30 ott. (askanews) – Non è certamente un tenero cucciolo, ma è buffo il video di questa tarantola Golia alle prese con una zucca di Halloween al Parco Natura Viva di Bussolengo. Il filmato vuole puntare il riflettore sul rischio che corre di questo ragno sudamericano della foresta amazzonica, il più pesante del mondo: questo esemplare pesa 170 grammi. Può rilasciare tossine neurotossiche letali con un solo morso, pasteggia con rane e roditori in una tana rivestita dalla sua seta.

Non sappiamo però neppure quanti esemplari esistano in natura: questa tarantola rischia per colpa del commercio di animali esotici.

“C’è bisogno di un censimento” dice Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva, “è un animale di libera vendita molto richiesto fra i collezionisti, non ha bisogno di certificati CITES di accompagnamento e spesso viene mantenuto singolarmente, non riprodotto. Il fenomeno del prelievo dalla foresta amazzonica forse è più comune di quanto si pensi”.