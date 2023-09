La spettacolare "Danza della bottiglia" un miracolo di equilibrio

Asuncion, 18 set. (askanews) – Volteggiano con grazia ed eleganza ma sono delle campionesse di equilibrio. In Paraguay è stato registrato il record mondiale di “danza della bottiglia”, una danza popolare tradizionale in cui gli artisti tengono in equilibrio bottiglie di vetro sulle loro teste. In occasione della prima edizione della Giornata Nazionale delle Donne della Bottiglia, 580 ballerine hanno tenuto in equilibrio sulla testa 2200 bottiglie contemporaneamente al Parco del Bicentenario di Asuncion.

Questa danza richiede equilibrio e forza incredibili, visto che non è raro che i professionisti di Danza de la Botella abbiano quattro o cinque bottiglie.