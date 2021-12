La spettacolare eclissi solare totale oscura l’Antartide

Roma, 6 dic. (askanews) – Spettacolari immagini dell’eclissi solare totale in Antartide. Una rarità astronomica a cui hanno assistito pochi di scienziati ed esperti e qualche amante del brivido che ha pagato circa 1.000 dollari per il privilegio: si sono appostati con le tende al campo base in mezzo ai ghiacci e ai pinguini.

“La visibilità è stata eccellente”, hanno raccontato i ricercatori sul posto, la fase “anello di fuoco” è durata poco più di 40 secondi.

Le eclissi solari si verificano quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, coprendola con la sua ombra. Perché sia totale, i tre devono essere perfettamente allineati.

Trasmessa in diretta dalla Nasa dal campo Union Glacier l’eclissi è iniziata alle 07.00 GMT e terminata alle 08.06 GMT.

Il campo base si trova a circa 1.000 chilometri a Nord del Polo Sud. Secondo la Nasa un’eclissi parziale è stata visibile anche in alcune parti dell’emisfero meridionale, in Namibia, Lesotho, Sudafrica, Cile, Nuova Zelanda e Australia.

L’ultima eclissi solare totale in Antartide risdale al 23 novembre 2003 e la prossima non sarà prima del 2039.