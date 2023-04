La splendida eclissi di Sole in Australia, Timor Est e Indonesia

Timor Est, 20 apr. (askanews) – Terra, Luna e Sole si sono allineati perfettamente, dando vita a un raro tipo di eclissi solare totale chiamata eclissi solare ibrida, in parte totale e in parte anulare; un fenomeno che si verifica solo poche volte ogni 100 anni ed è stata visibile al meglio soltanto in alcune parti dell’Australia, di Timor Est e dell’Indonesia, dove migliaia di persone si sono radunate per ammirare lo spettacolo.

Il miglior punto d’osservazione sulla Terra è stata una remota città australiana: il cielo sopra Exmouth, nell’ovest del Paese, si è oscurato per circa un minuto quando la Luna ha proiettato sul nostro pianeta un’ombra larga circa 40 chilometri.